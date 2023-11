Herausfordernde Lage für die US Schluein Ilanz

Es ist Halbzeit in der 3.-Liga-Fussballmeisterschaft. Und es herrscht eine gewisse Ernüchterung auf dem Sportplatz Crap Gries bei der US Schluein Ilanz. Zwar wurde im Gegensatz zu der letzten Saison im Vorfeld des laufenden Championats darauf verzichtet, den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die 2. Liga regional zum Ziel zu erklären. Aber klar, mit gewissen Ambitionen ist die neu von Patric Casutt trainierte Equipe nur schon mit Blick auf die für diese Spielklasse zumindest in Teilen exklusiven Kaderliste ins Rennen gegangen.