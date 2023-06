FC Ems: Im Kollektiv auf Erfolgskurs

In seinen weit mehr als zehn Dienstjahren als Trainer des FC Ems hat Walter Frizzoni viele Spieler auf dem Sportplatz Vial kommen und gehen gesehen. Entstanden sind dabei Mannschaften, die mal mehr, mal etwas weniger gut funktioniert haben. Mit dem Jahrgang 2022/23 ist der langjährige Übungsleiter besonders zufrieden. Er sagt: «Die Mannschaft ist eine verschworene Einheit. Es gibt kaum Nebenschauplätze. Wir können uns also voll auf den Fussball konzentrieren.» Das Ergebnis der am Samstag beendeten Saison lässt sich sehen. Im zweiten Jahr nach der realisierten Rückkehr in die 2.