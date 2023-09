Fabrizio Cavegn ist angekommen in der Challenge League

Gibt es aktuell Dinge, die nicht nach Plan funktionieren? Fabrizio Cavegn denkt bloss kurz nach und sagt bestens aufgelegt: «Nein, die gibt es derzeit nicht.» Fünf Partien ist sie alt, die Saison 2023/24 in der Challenge League. Cavegn hat die Spiele allesamt von Beginn an bestritten. Bei der 2:3-Auswärtsniederlage in Wil trat er – wie zuvor in der Qualifikation zur Conference League gegen Neman Grodno – auch als Torschütze in Erscheinung.