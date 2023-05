Fabio Barroso – das Schwungrad von Chur 97 für den kapitalen «Dreier»

Es gab definitiv kein Halten mehr bei Chur 97 an diesem Samstag im Provisorium Obere Au in Chur. Sämtliche Personen der Auswechselbank eilten aufs Feld, um zusammen mit Schütze Filip Radojicic den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit zum 4:2 von Chur 97 gegen Dardania St. Gallen zu feiern. Gross war die Last, die von den Schultern der Exponenten des Bündner Vertreters in der interre- gionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft wich. Nach langen neun Partien ohne Sieg fuhr die schmerzlich im Abstiegskampf angekommene Equipe von Trainer Aleksandar Zarkovic wieder einen Vollerfolg ein.