Ein torreicher Zwischenschritt für Chur-97-Spieler Filip Radojicic

Filip Radojicic ist in der Offensive von Chur 97 der Mann der Stunde. Der 19-Jährige trifft beim 3:1-Heimsieg über Rorschach-Goldach erneut. Der dritte Vollerfolg in Serie ist ein grosser Schritt zum Klassenerhalt in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft.