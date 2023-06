Chur 97 mit viel Aufwand, aber zu wenig Ertrag

Ausgefallen fällt er aus, der Jubel der Akteure der Spielvereinigung Schaffhausen in Anschluss an das mit 2:1 gewonnene Auswärtsspiel in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft am Samstag in Chur. Die Gäste bildeten nach Abpfiff einen Kreis und feierten mit dem im unverwechselbaren Dialekt vorgetragenen Gesang mit den Worten «Scho wieder gunnää» ihren Triumph. Gesichert ist damit vor der Schlussrunde der zweite Tabellenplatz. Ein Angriff auf den seit dem Samstag als Gruppensieger und Aufsteiger feststehenden Favoriten aus Balzers war ohnehin nicht vorgesehen.