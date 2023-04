Chur 97 beendet schwarze Serie

Seit dem 1:0-Erfolg auswärts bei Lachen/Altendorf war Chur 97 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft ohne Vollerfolg geblieben. Das besagte Erfolgserlebnis datiert notabene vom 5. November des vergangenen Jahres. Mit dem Effekt, dass die nun neun Partien andauernde Sieglos-Serie unweigerlich zur Belastung für die sich urplötzlich unsanft im Abstiegskampf wiederfindenden Equipe von Trainer Aleksandar Zarkovic mutiert war.

Am Samstag klappte der erhoffte Befreiungsschlag. Vor heimischem Publikum im Provisorium Obere Au wurde der bislang stark aufspielende Liganeuling KF Dardania St. Gallen mit 4:2 bezwungen. Der frühe Führungstreffer durch Fabio Barroso gleich beim ersten Angriffsversuch in der Startminute spielte dem Stadtklub definitiv die Karten. Das frisch getankte Selbstvertrauen wurde sogleich zu zwei weiteren Treffern in der 11. respektive 23. Spielminute genutzt. Die Tore fielen nach dem selben Schema. Sie waren jeweils das Produkt eines zielgerichteten Angriffs über mehrere Stationen. Und beide Male stand am Ende Dario Stöber als Vollstrecker im Sturmzentrum am richtigen Ort. Der 16-jährige Mittelstürmer, eigentlich beim U18 Team Südostschweiz beheimatet, kam zu seinem dritten Einsatz in der 2. Liga interregional. Er nutzte die sich ihm bietende Chance zur Profilierung im Aktivfussball mit seinen ersten beiden Tore auf diesem Niveau.