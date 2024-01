Bis Sommer 2026: Fabrizio Cavegn verlängert Vertrag bei Vaduz

Es ist ein aussergewöhnliches Halbjahr, das Fabrizio Cavegn hinter sich hat. Nach seinem Wechsel von der U21 des FC St. Gallen zum FC Vaduz, erkämpfte sich der Bündner in der Challenge League sogleich einen Stammplatz, traf in 18 Ligaeinsätzen vier Mal. Daneben überzeugte er mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke. Auch den Verantwortlichen beim Schweizer Fussballverband blieb das Talent nicht verborgen: Im September gab der 21-Jährige sein Debüt im U21-Nationalteam. In der EM-Qualifikation reichte es zu zwei Kurzeinsätzen.

Das neue Jahr beginnt für Cavegn mit einem weiteren Meilenstein. Am Dienstag gibt der FC Vaduz die Vertragsverlängerung mit seinem Stürmer bekannt. Cavegn verlängert seinen bis Sommer 2025 datierten Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2026. «Wir sind äusserst zufrieden mit der Entwicklung von Fabrizio. Er hat seit seiner Ankunft aus St. Gallen überhaupt keine Angewöhnungszeit gebraucht und sich sofort zum Stammspieler entwickelt. Darüber hinaus hat er auch den Sprung in die U21-Nachwuchsnationalmannschaft der Schweiz geschafft, was uns natürlich unheimlich freut und sein grosses Potential aufzeigt», lässt sich Sportchef Franz Burgmeier in einer Mitteilung zitieren. «Er passt perfekt zu uns und unserer Philosophie.»

Auch Cavegn freut sich über die Verlängerung seines Vertrags. «Ich fühle mich sehr wohl hier. Der FCV bietet ein super Umfeld, in dem ich mich sowohl sportlich wie auch menschlich weiterentwickeln kann.»

Der Offensivspieler lancierte seine Karriere einst im Nachwuchs von Chur 97, wechselte im Sommer 2021 zum FC St. Gallen. Bei den Ostschweizerin kam Cavegn primär in der U21 zum Einsatz, wo er in 53 Ligaspielen 42 Tore erzielte. Für die erste Mannschaft bestritt der Bündner vier Partien in der Super League.