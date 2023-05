Bela Dumrath und Mischa Beeli: Zwei Wege, ein Ziel

Als Bela Dumrath durch die breite, verglaste Flügeltür in Richtung des Rasens schreitet, berührt er mit seinem Kopf fast den Türrahmen. Hier im Kybun Park, der Heimstätte des FC St. Gallen, will der Churer selbst einmal auflaufen. «Ich könnte mir im Moment keine bessere Situation für meine Entwicklung vorstellen», meint der 1,98 Meter grosse Torhüter. Trainieren darf Dumrath aktuell mit der ersten Mannschaft, Spielpraxis sammelt der 19-Jährige mit dem U21-Team in der Promotion League.