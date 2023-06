Auf den letzten Metern geht den Schweizern die Luft aus

Das Schweizer Fussballnationalteam verabschiedet sich mit einem enttäuschenden 2:2 gegen Rumänien in die Sommerpause. Beim EM-Qualifikationsspiel in Luzern zeigten sie zwar einen dominanten Auftritt, zwei späte Gegentreffer kosten sie aber auch zwei Punkte. Die späten Unkonzentriertheiten schmälern aber nicht die Entwicklung, die das Team unter Trainer Murat Yakin durchgemacht hat und an den Europameisterschaften im Juni 2024 kann die Schweiz trotzdem ein ernsthafter Gegner für die Topnationen sein. Im kommenden Sommer stehen aber auch Veränderungen an, die das Team beeinflussen werden.