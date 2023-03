Angelo Campos: Durchstarten in der Promotion League

Der Churer Stürmer Angelo Campos ist momentan nicht zu bremsen. 17 Tore in 20 Partien gelangen dem Bündner Fussballer bereits in der Promotion League, nur Marin Wiskemann vom SC Cham gelangen bei zwei Spielen mehr gleich viele Treffer. Ins Auge sticht aber besonders Campos Start in die Rückrunde: Nicht weniger als elf Tore erzielte der ehemalige St.-Gallen-Profi in den letzten fünf Spielen, gegen Bavois und Etoile Carouge waren es drei, gegen Breitenrain gar vier Treffer.