All-Stars sind Weltmeister in Arosa: Stürmer Petric wird zum Penaltykiller

Fr. 20.01.2023 - 14:06

Im zweiten Spiel gibt die Schweiz den Sieg aus der Hand

Auch in der zweiten Partie der Schweizer Equipe läuft zuerst alles nach Plan. Gegen die All-Stars führen die Schweizer schnell mit 3:1. Vor allem die wirbligen Stürmer Innocent Emeghara und Milaim Rama kriegt der Gegner nicht in den Griff. Der Schweizer Torhüter Diego Benaglio hat lange nicht viel zu tun und verbringt eine geruhsame erste Halbzeit, auch wenn er seine Mitspieler lautstark in der Defensive hin- und herjagt. Doch in den zweiten zehn Minuten Spielzeit passt nicht mehr viel zusammen. Innert weniger Minuten kriegen die Schweizer ein Gegentor nach dem anderen. Zum Ende muss Benaglio sechsmal hinter sich greifen. Die Schweiz verliert ihr zweites Spiel mit 3:6.