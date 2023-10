Für Spiele gegen Schweden und Spanien: Livia Peng erneut im Nationalteam

Es ist ein Zusammenzug, der es in sich hat. Im Rahmen der Nations League trifft das Schweizer Frauen-Nationalteam auf Weltmeister Spanien (31. Oktober in Zürich) und den WM-Halbfinalisten Schweden (27. Oktober in Göteborg). Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt des Wettbewerbs gegen Italien (0:1) und Spanien (0:5) sind die Schweizerinnen im Kampf gegen den Abstieg auf Punkte angewiesen.

Im Kader, das Nationaltrainerin Inka Grings am Montag bekannt gab, steht erneut Livia Peng. Die 21-jährige Emserin, die seit dieser Saison bei Werder Bremen unter Vertrag steht, kam beim letzten Zusammenzug gegen Italien zu ihrem vierten Länderspieleinsatz. Nach dem Rücktritt der langjährigen Stammgoalie Gaëlle Thalmann ist das Rennen um die Nummer 1 im Tor des Nationalteams offen.

Mit Seraina Friedli (RSC Anderlecht) macht sich eine weitere Bündnerin Hoffnungen für diesen Platz. Die Engadinerin fehlt aber wie schon beim letzten Zusammenzug verletzt.