Der FC Vaduz steht in Holland vor einer schwierigen Aufgabe

Bereits in der vergangenen Woche hat der FC Vaduz wieder Geschichte geschrieben. Mit einem 0:0 und einer guten Leistung ist der FC Vaduz in die Conference-League gestartet und hat sich damit den ersten Punkt überhaupt in einer europäischen Gruppenphase gesichert. Der zypriotische Meister Appollon Limassol rannte zwar unentwegt gegen die Liechtensteiner an, doch gegen das Defensivbollwerk von Vaduz-Trainer Alessandro Mangiarratti gab es kein Durchkommen.