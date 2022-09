Das grosse Vaduzer Abenteuer beginnt

Apollon Limassol

Die Zyprioten sind der erste Conference-League-Gegner des FC Vaduz, sie werden am Donnerstagabend im Rheinpark-Stadion in Vaduz gastieren. Für die Südländer ist es nicht der erste Auftritt auf europäischer Bühne, der vierfache Meister in der heimischen Liga sorgte schon in der Vergangenheit international für Aufsehen. Fünf Mal bestritten die Insulaner bereits eine Europa-League-Gruppenphase, in der Saison 2014/15 war unter anderem der FC Zürich ein Gruppengegner.