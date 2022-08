Das Frühjahr als Mutmacher

Die Spielzeit 2021/22 in der 2. Liga regional führte den Exponenten des Bündner Vereinsfussballs wieder einmal schonungslos die Grenzen vor Augen. Erstmals seit 2015/16 wieder in einer Doppel-Vertretung angetreten, reduzierte sich das Teilnehmerfeld im Juni nach der Relegation der im Herbst personell unzulänglich aufgestellten US Schluein Ilanz in die 3. Liga prompt wieder auf einen Solisten. Übrig bleibt der FC Ems, der auch nicht ohne Mühe, aber im vorletzten Durchgang vorzeitig den Klassenerhalt feiern durfte.