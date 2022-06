Bündner Duo für Fussball-EM selektioniert

Seraina Friedli aus La Punt Chamues-ch und Livia Peng aus Domat/Ems fahren an die Frauenfussball-Europameisterschaft in England. Die beiden Bündner Torhüterinnen schaffen wie erwartet den Sprung ins Aufgebot von Nationaltrainer Nils Nielsen. «Es ist super, gegen die grossen Mannschaften spielen zu dürfen», sagt Seraina Friedli über das kommende Turnier. «Schaffen wir gegen Portugal gleich zu Beginn ein gutes Resultat ist alles möglich.» Friedli, fünffache Schweizer Meisterin und vierfache Schweizer Cupsiegerin, kehrte nach einem Jahr in der italienischen Serie A im letzten Sommer in die Schweiz zurück und spielt heute für den FC Aarau. Für das Schweizer Nationalteam bestritt sie in ihrer Karriere neun Spiele und stand bereits an der EM 2017 im Kader.

Livia Peng, die nach dem Meistertitel und Cupsieg mit dem FC Zürich zum schwedischen Topklub BK Häcken FF wechselt, ist ebenfalls Feuer und Flamme für das Turnier: "Man kann sich nichts besseres erträumen.» Für Peng ist es das erste grosse Turnier und beim einem Einsatz auch das erste Spiel im A-Nationalteam.

Livia Peng gegenüber TV-Südostschweiz: