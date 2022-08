Auf der Suche nach Stabilität

Bei der Analyse des Jahrgangs 2021/22 von Chur 97 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft stiess Aleksandar Zarkovic auf erschreckende Zahlen. «Wir haben sage und schreibe 44 Spieler eingesetzt», sagt der 29-Jährige mit erstauntem Gesichtsausdruck. Nun, die Anhäufung von eingesetztem Personal ist nichts Neues beim Fusionsverein, der in diesen Tagen sein 25-Jahre-Jubiläum begeht. Sie steht für konstant bewegte Zeiten beim Flaggschiff des Bündner Vereinsfussballs, das in permanent unruhiger See unterwegs ist. Doch dies soll sich nun ändern.