So seid ihr bereit für die Wanderung: die Tipps vom Profi

«Die Intensität der Gewitter hat in den letzten Jahren zugenommen, besonders in den Bergen bekommt man das zu spüren. Gewitterwarnungen sind darum sehr ernst zu nehmen. Am besten sucht man dann in einem geschützten Raum Unterschlupf. Auf einer freien Fläche sollte man sich derweil so klein wie möglich machen und Ketten und Drähte meiden. Auch Wanderstöcke sollte man wegpacken sowie alles andere aus Metall. Bäume und Wälder sind bei Gewitter gefährliche Orte, denn durch den Wind könnten sich Äste lösen.»