Davos X-Trails: Das musst du zum Trailrun-Event vom Wochenende wissen

Welche Strecken werden am Davos X-Trails gelaufen?

Vier verschiedene Kategorien werden angeboten. Von der Königsdisziplin Diamond Run bis zum Bronze Run über 10 km.

: Der Run für Fortgeschrittene. 67,6 km lang, 2644 Höhenmeter. Von Davos aus geht es über Scalettapass, Sertigpass und Chleinalp nach Monstein. Über den Jatzmeder geht es zurück nach Davos. Der Start am Samstag erfolgt bereits um 7 Uhr morgens. Maximal 14 Stunden Zeit haben die Läuferinnen und Läufer. Gut zu wissen: Für alle, denen unterwegs die Energie ausgeht: Im Sertigtal gibt es die Möglichkeit, auf den Gold Run «umzusatteln» und diesen zu beenden. Gold Run : Der Gold Run ist die abgekürzte Variante des Diamond Run. Nach Scalettapass und Sertigpass geht es im Sertig talabwärts zurück Richtung Davos. 42,7 km kommen so zusammen, dazu 1424 Höhenmeter.

: Der Silver Run startet in Klosters. Und führt über den Wolfgangpass nach Davos. Macht total 23,6 km und rund 630 Höhenmeter. Der Start erfolgt um 9.40 Uhr. Bronze Run: Für Anfänger, Geniesser und Spitzenläufer - schreiben die Verantwortlichen. Sprich: der Allrounder. Von Davos geht es über Clavadel in den Bolgenwald und wieder zurück nach Davos. 9,3 km lang ist die Schlaufe und einigermassen eben.

Welche Kategorie gibt es für Kinder?

Auch Kinder eröffnen die Davos X-Trails am Freitag. Je nach Alter stehen diverse Strecken von 300 m bis 1,6 km auf dem Programm. Start und Ziel sind beim Sportzentrum in Davos Platz. Die Teilnahme ist gratis. Nach den Siegerehrungen findet am frühen Freitagabend ein Konzert der «Mättu & Schunder Buebe» statt. Am Samstag gibt es verschiedene Aktivitäten wie Hüpfburg, Kinderschminken, etc.