Transruinaulta/Transviamala: Das sind die neuen Schluchtenkönige

von Anita Fuchs

«Dies war etwas vom Schönsten und Coolsten, das ich je machte.» Klara Zimmermann war überwältigt. 61 Kilometer hatte sie in den Beinen, aufgeteilt auf zwei Etappen. Erst absolvierte sie am Samstag den 42 Kilometer langen Transruinaulta (Ilanz–Thusis), dann tags darauf den 19 Kilometer messenden Transviamala (Thusis–Donat). Kumuliert war die Zürcherin an den beiden Läufen 5:45:27 Stunden unterwegs.