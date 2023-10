Kein Witz – hier startet am Wochenende die Langlaufsaison

Der Sommer gibt am Wochenende sein Comeback. In Chur steigen die Temperaturen bis 21 Grad. In Davos sind es immerhin noch 12. Trotzdem startet Davos am Samstag in den Langlaufwinter. Ja, richtig gehört! Im Flüelatal öffnet am Samstag eine vier Kilometer lange Loipe. Das musst du dazu wissen:

Snowfarming – wie geht das?

Das Geheimnis hinter der Loipe in Davos: Snowfarming. Im Frühling wird ein riesiger Haufen von rund 20 000 Kubikmeter Schnee mit Sägemehl abgedeckt und «übersommert». Durch das Abdecken bleiben zirka 70 bis 80 Prozent des Schneevolumens erhalten. Übrigens: Das Hauptproblem durch den Sommer ist nicht etwa die Wärme. Sondern vielmehr der Regen.