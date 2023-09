Pro und Contra: Ist Joggen der perfekte Freizeitsport?

Kontra – Stefan Salzmann

Joggen? Nein danke. Das ist nichts für mich. Weshalb ich so denke? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen liegen dafür die idealen Wetterverhältnisse irgendwo zwischen brütender Hitze und anhaltenden Regenfällen. Dieser optimale Zustand kommt bei der herrschenden globalen Erwärmung in unserem Lebensraum immer seltener vor. Entsprechend habe ich keine Lust darauf, dass mein T-Shirt schon nach dem ersten Kilometer völlig durchnässt ist – und zwar nicht aufgrund der körperlichen Anstrengung, sondern von den Regengüssen oder der Sonneneinstrahlung.

Zum anderen ist da das Erlebnis in der Natur. Oder in diesem konkreten Fall das Nicht-Erlebnis. Denn was hat man schon gesehen, wenn man von der Haustüre aus losrennt und nach spätestens zehn Kilometern wieder zu Hause ankommt? Richtig. Nicht viel. Deshalb: Lieber aufs Velo. Der Trainingseffekt ist mindestens gleich gross. 20, 30 oder auch noch ein paar Kilometer mehr sind schnell zurückgelegt und damit kommt man in kurzer Zeit auch deutlich weiter als beim Joggen. Sprich: Mehr Natur, mehr verschiedene Orte, mehr Vielfalt und dadurch deutlich mehr Freude. Obwohl man auch beim Velofahren von den idealen Wetterverhältnissen abhängig ist.

Und dann bleibt noch die Frage nach der Gesundheit. Dass Joggen einen positiven Einfluss darauf hat, lässt sich kaum verneinen. Aber: Gelenkschonend sind die Bewegungen auf unebenen Waldböden, über Wurzeln und Steine oder auf hartem Asphalt sicherlich nicht. Und auch schonendes und effizientes Abrollen der Füsse auf dem Untergrund hat wohl nicht jeder Jogger im Gespür. Da hilft auch der beste und teuerste Laufschuh nichts.

Und für diejenigen, die joggen gehen, damit sie am schnellsten abnehmen? Denen sei gesagt, dass High-intensity interval training (HIIT) deutlich effektiver ist, welches in Fitnesscentern angeboten wird. Oder Seilspringen als Alternative. Das kann ich auch gut zu Hause auf dem flauschigen Teppich machen. Unabhängig vom Wetter, gesundheitsschonend und günstig.