Auf die Loipe, fertig, los: Langlaufski wachsen wie ein Profi

Arno Däscher weiss, wovon er spricht. Seit 22 Jahren führt der Prättigauer aus Fanas als Geschäftsführer und Inhaber Bike4fun in Zizers. Wie der Name des Geschäfts bereits suggeriert, vermitteln Däscher und seine Angestellten im Mountainbikesegment ihre Expertise, aber auch für Langläufer und Langläuferinnen sind sie seit über elf Jahren eine kompetente Anlaufstelle. Für einen optimalen Saisonstart beantwortet Wachs-Profi Däscher im Interview und per Video die wichtigsten Fragen rund ums Langlaufski-Wachsen: