Skischulen: Das müsst ihr vor euren Ferien beachten

Bald ist es wieder so weit und es finden wieder Sportferien statt. Für viele Familien bedeutet das: ab auf die Ski – und in die Skischule. Wie bestimmt wird, in welche Stufe euer Kind kommt, wann ihr am besten bucht und was ein Skischulkurs kostet, verrät Mathias Imoberdorf, Marketing & Content Manager der Swiss Ski School.