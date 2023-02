Sina Goetz: Den grossen Traum im Hinterkopf

Zehn Meter über dem Boden setzt Sina Goetz zu einer wahren Turnübung an. In einer überhängenden Wand baumelnd, schwingt die Eiskletterin mühelos ihr rechtes Bein über ihren linken Arm und hakt sich mit der Kniekehle an diesem fest. Goetz hängt nun verknotet über dem Abgrund, wie der Laie aber Momente später erfahren wird, ist das alles Teil eines Plans. Mit einem Ruck nutzt Goetz die Kraft aus dem eingehakten Bein, um sich über den Arm nach oben zu katapultieren.