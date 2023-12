Zwei Doppelschläge und ein Gegentor in der Verlängerung: HCD verliert gegen Ambri

Pause

Über die Boxen gibts Last Christmas. Mag ja zur Weihnachtszeit passen. Aber nicht unbedingt zu iesem Spiel. Denn jetzt gehts hier hart auf hart. Um den Zusatzpunkt. Und wer weiss: Der könnte am Ende ganz schön wichtig sein. So ausgeglichen ist die Tabelle auch in diesem Jahr. Drei gegen drei. In 45 Sekunden gehts los mit der Verlängerung.