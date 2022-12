Spektakel pur: Ambri gewinnt dramatisches Final im Penaltyschiessen

Was für ein Spektakel, was für ein Spiel. Der Final des Traditionsturniers bot alles, was das Eishockeyherz begehrt. Tolles Eishockey, ein Spiel auf Messers Schneide, gute Stimmung und am Schluss ein verdienter Sieger. Erst das Penaltyschiessen brachte eine Entscheidung. Dario Bürgler und Inti Pestoni trafen für Ambri, während bei Sparta nur Erik Thorell traf. Für die Leventiner ist es der erste Titel am Spengler Cup. Bei den Ambri-Spielern brachen nach Pestonis entscheidendem Penalty alle Dämme. Die Halle explodierte, Ambri feiert den ersten Titel seit dem Continental Cup im Jahr 2000.

Das Spiel war lange offen

In der regulären Spielzeit ging Ambri zweimal in Führung. Beide Male traf der nicht unumstrittene kanadische Ausnahmekönner Alex Formenton. Während Sparta das erste Tor noch postwendend ausgleichen konnte, dauerte es nach dem Shorthander im Mitteldrittel bis sechs Minuten vor Schluss, ehe das dauerhafte Anrennen der Tschechen belohnt wurde. Zuvor bissen sie sich immer wieder am bärenstarken Janne Juvonen im Ambri-Tor die Zähne aus. In der Verlängerung hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg, erneut waren aber die Torhüter die grossen Stars.

So geht der Spengler Cup 2022 mit einem verdienten Sieger zu Ende. Im nächsten Jahr kommt es dann zum 100-Jahr-Jubiläum des Traditionsturniers. Auch dann wird wieder grosses Eishockey mit tollen Teams zelebriert.