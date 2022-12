Kühe, Bier, Party und eine ausgelassene Stimmung

«Chum, ich hole no eis», heisst es im Festzelt. Ein Mann geht zur Bar, stellt sich in eine Schlange. Ziel: eine Ladung Bier für sich und seine Freunde. Wir stehen im Festzelt in Davos. Dieser Ort, an dem Tag für Tag eine grosse Party gefeiert wird. Der Spengler Cup ist bekannt für grosses Eishockey, für spannende Spiele, gute Stimmung, Spektakel. Aber auch für Partys. Während des ganzen Tages. Das beginnt meist schon im Stadion. Beim Auftaktspiel am Spengler Cup zwischen Ambri und Örebro wurden 1600 Glas Bier in der Arena ausgeschenkt.