Der Spengler Cup ist ein Schaufenster für jeden Spieler

Der Spengler Cup ist in erster Linie ein Eishockeyfest. Während sechs Tagen wird in der Davoser Eishalle Klubeishockey vom Feinsten zelebriert. Während sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen am Sport ­erfreuen, steht eine Stufe weiter oben nicht das Spektakel im Vordergrund, sondern mehr die einzelnen Spieler und deren Fähigkeiten auf dem Eis.