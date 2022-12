Ambri sehnt sich nach einem Titel

Zwei Spiele, zwei Siege, ein Torverhältnis von 12:5. Für Ambri-Piotta läuft es an diesem Spengler Cup bisher wie geschmiert. Die Leventiner begeistern auf und neben dem Eis, zelebrieren am Traditionsturnier ein erfolgreiches und attraktives Eishockey. Der Lohn dafür ist wie schon vor drei Jahren bei der ersten Teilnahme in Davos die direkte Qualifikation für den Halbfinal.