Marc Wieser schiesst den HCD in Freiburg zu einem kapitalen Sieg

Es war eine pure Willensleistung von Marc Wieser. Der Davoser Routinier fing viereinhalb Minuten vor Schluss den Puck in der Mittelzone ab, spielte die beiden vor ihm stehenden Freiburger Verteidiger aus und bezwang Connor Hughes im Tor der Gastgeber mit einem strammen Handgelenkschuss zum dritten Mal an diesem Abend. «Es war ein wenig glücklich, aber als ich vor dem Tor war, wusste ich, dass sie reingehen würde», so der Siegtorschütze mit einem Lachen.