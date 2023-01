Jubilar und neuer Rekordmann Ambühl krönt die grosse HCD-Party

Was für ein Spektakel. Was für ein Spiel. Was für ein grandioser und denkwürdiger Eishockeyabend. Der HC Davos und Rapperswil-Jona boten alles, was das Eishockeyherz begehrt. Derby-Emotionen, einen Hattrick, ein grosses Comeback, mirakulöse Paraden in der Verlängerung und zwei wegen Torhüterbehinderung aberkannte Tore bekamen die 6547 Zuschauer im ausverkauften Davoser Eisstadion zu sehen. Am Schluss entschied der 15. Penalty von Andres Ambühl zugunsten der Davoser.