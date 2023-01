Biel bestraft die individuellen Fehler des HCD eiskalt

Dass das Heimspiel gegen Biel ein wichtiges ist, hatte Jan Alston bereits an der Medienkonferenz vor dem Spiel angekündigt. «Wir sind schon jetzt im Play-off-Modus», so der HCD-Sportchef. Das Ziel gegen die Seeländer war klar: Der HCD wollte die am letzten Wochenende dank sechs Punkten gegen die direkten Konkurrenten Fribourg und Zug geschaffene gute Ausgangslage weiter verbessern. Dafür waren möglichst drei Punkte nötig.