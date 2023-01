Davos feiert einen enorm wichtigen Sieg gegen Zug

Auch im zweiten Drittel wog das Spiel Hin und Her. Die Zuger hatten ab Spielmitte leichte Vorteile, die sich die Davoser gegen Ende aber wieder zurückholten. Die Führung durch DENNIS RASMUSSEN war denn auch nicht unverdient. Er traf 17 Sekunden vor der Pause im Powerplay via Luca Hollensteins Rücken.

