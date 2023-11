Zum 100-Jahre-Jubiläum: ein «Lex Spengler Cup» und britische Vorbilder

Ein Eishockeyturnier soll mithelfen, den Frieden nach dem Ersten Weltkrieg wieder herzustellen. «Die Jugend der durch den Ersten Weltkrieg verfeindeten Nationen in sportlichen Kontakten wieder zusammenführen», so lautete der Stiftungszweck des Ende Dezember 2023 erstmals ausgetragenen Spengler Cup. Der Name kommt vom Gründer und Mediziner Carl Spengler, der in einem Sanatorium in Davos praktizierte. Carl Spenglers Verbindung zu Davos ist eng. Sein Vater Alexander Spengler war der eigentliche Gründer des Kurorts Davos und ebenfalls Mediziner.