WM-Stadt Riga: Zwischen Alltag und Ausnahmezustand

Diese Farben. Dieser Duft. «Erdberi, erdberi», ruft eine Frau über den grossen Platz. «Tomati, tomati», kommt es von der anderen Ecke zurück. Zentralmarkt Riga. Kurz nach dem Mittag ist hier einiges los. Händler preisen ihre frischen Früchte an. Erdbeeren stapeln sich in verschieden grossen Boxen. Kirschen. Heidelbeeren. Ein junger Verkäufer hält ein Stück Wassermelone zum Probieren hin. Es ist so saftig und süss, wie es aussieht. Weiter vorne haben Blumenverkäuferinnen ihre Tische aufgestellt. Tulpen in allen Farben. Maiglöckchen.