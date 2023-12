Teil 6 unserer Spengler-Cup-Serie: Das müsst ihr über Ambri-Piotta wissen

Wer hätte gedacht, dass der HC Ambri-Piotta einmal als Titelverteidiger an den Spengler Cup reisen würde? Doch genau so kommt es. Die Tessiner waren am letztjährigen Turnier nicht zu stoppen und gewannen alle ihre vier Spiele. Im Final triumphierten sie im Penaltyschiessen gegen Sparta Prag.

Der HCAP war im letzten Jahr auch neben dem Eis das Highlight des Turniers. Was dessen Fans im und ums Stadion an Stimmung veranstalteten, war überragend – wie auch schon drei Jahre zuvor, als Ambri erstmals am Spengler Cup spielte.