Teil 2 unserer Spengler-Cup-Serie: Das müsst ihr über Pardubice wissen

Ein heisser Anwärter auf den Turniersieg in Davos ist der HC Dynamo Pardubice. Der tschechische Traditionsklub ist in diesem Jahr 100-jährig geworden und wollte zu diesem Jubiläum unbedingt an den Spengler Cup kommen – zum dritten Mal nach 1987 (damals mit dem jungen Dominik Hasek im Tor) und 2007.

Und Pardubice will in seiner Jubi-läumssaison auch unbedingt zum siebten Mal und erstmals seit 2012 Landesmeister werden. Dafür wurde kräftig aufgerüstet: Die Verteidiger Libor Hajek und Lukas Sedlak sowie Stürmer Martin Kaut spielten in der vergangenen Saison noch in der NHL. Nebst diesem Trio haben zwölf weitere Spieler im Team schon mindestens eine Weltmeisterschaft bestritten. Bisher geht die Transferoffensive auf: Dynamo Pardubice, das ausschliesslich Tschechen und Slowaken in seinen Reihen hat, führt die Tabelle in der tschechischen Extraliga seit dem Saisonbeginn an.

Trainiert wird die Mannschaft von Vaclav Varada. Der 47-Jährige war in der Saison 2006/07 Stürmer des HC Davos und als solcher 2006 auch am Spengler Cup im Einsatz. Ebenfalls eine Davoser Vergangenheit hat Pardubices Topskorer der bisherigen Saison, Robert Kousal. Er stürmte von 2016 bis 2018 zwei Saisons für den HCD.