Statistiken zur Gruppenphase: Dieser HCD-Spieler hat den härtesten Schuss

Der härteste Schuss

166,88 km/h – so hart schoss Pardubices Ondrej Vala in der Gruppenphase. An diesen Wert kommt kein anderer Spieler ran. Der HCD-Scharfschütze ist Dominik Egli. Gegen das Team Canada wurde ein Schuss des Verteidigers mit 154,5 km/h gemessen. Das reicht für Rang 3 in dieser Statistik. Der nächste Davoser folgt auf Rang 6: Jesper Olofsson mit 144,65 km/h.