Siegesserie in der Eishockey-1.-Liga beendet: Bloss ein kleiner Dämpfer für den HC Prättigau-Herrschaft

Das garstige Novemberwetter lädt ein an diesem Samstag zum Besuch eines Eishockeyspiels. Der HC Prättigau-Herrschaft lädt ein zu einem Spitzenspiel in der 1. Liga gegen den EHC Burgdorf. Sieben Mal in Serie blieb die Heimequipe beim Auftakt in die Spielzeit 2023/24 in Folge siegreich. Nichtsdestotrotz bleibt der in Grüsch domizilierte Fusionsverein ein Nischenprodukt, der sich schwertut, Publikum ausserhalb seiner Kernklientel zu mobilisieren. 153 Person werden gezählt.