Nach Schweden-Duo: Auch Matej Stransky verlängert seinen Vertrag beim HCD

56 Tore in zwei Jahren. Nur gerade der Genfer Teemu Hartikainen hat in der vergangenen Saison öfters getroffen als HCD-Stürmer Matej Stransky. Der Tscheche traf am Freitag auch beim Saisonauftakt gegen Fribourg-Gottéron (3:4).

Nun gibt der HCD bekannt, dass Stransky langfristig im Landwassertal bleiben wird. Der Vertrag mit dem 30-jährigen Stürmer wird um drei Jahre, bis im Sommer 2027, verlängert. «Der HCD ist mein Klub, Davos zu unserer zweiten Heimat geworden», lässt sich Stransky in einer Medienmitteilung zitieren. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich entschieden, die beiden Kinder in Davos einschulen zu lassen.

HCD-Sportchef Jan Alston freut sich über die Verlängerung – und hebt nicht bloss seine Torjägerqualitäten hervor. «Es ist das Gesamtpaket Stransky, das für den HC Davos wertvoll ist.» Stransky gilt mit seinen Gardemassen als zweikampfstarker Spieler, ist zudem ein tragendes Element im Powerplay des HCD.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Klub ein weiteres Zeichen für die Zukunft und sorgt für Kontinuität auf den Ausländerpositionen. Vor wenigen Tagen haben auch Joakim Nordström (bis 2027) und Klas Dahlbeck (bis 2026) ihre Verträge verlängert.