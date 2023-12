«Mr. Spengler Cup» Fredi Pargätzi: Als ein Sockenknatsch beinahe zum Supergau wurde

Er war einst Stickboy, «Mädchen für alles», bei Lokomotive Moskau. Später spielte er selbst am Spengler Cup. 1990 übernahm er das Traditionsturnier als OK-Präsident. Über 25 Jahre hatte er das Amt inne und führt den Anlass mit viel Weitsicht in die Moderne. Heute ist Fredi Pargätzi als Head of Sports verantwortlich für die Verpflichtung der verschiedenen Teams.

Im Rahmen des 100-Jahre-Jubiläums des Spengler Cup blickt Fredi Pargätzi (70) zurück. Und erzählt einige kuriose Anekdoten aus der Vergangenheit.