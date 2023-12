Knall beim HC Prättigau-Herrschaft: Trainer Centerhorn geht trotz sportlichem Höhenflug

13 Spiele, erst drei Niederlagen. Platz 3 in der Tabelle der 1. Liga. Der HC Prättigau-Herrschaft hat einen starken Saisonstart hinter sich, acht Spiele blieb man zum Auftakt ohne Niederlage. Umso überraschender kommt diese Meldung: Reto Centerhorn, erst seit Sommer Cheftrainer im Prättigau, gibt sein Amt per sofort ab. «Er hat uns am Mittwoch darüber informiert», heisst es vom Vorstand.

Zu den Gründen äussert man sich auf Anfrage nur vage: «Differenzen und unterschiedliche Ansichten innerhalb des Vereins haben dazu geführt, dass Reto Centerhorn das Amt als Coach der 1. Mannschaft abgibt.» Ebenfalls überraschend: Centerhorn wird dem Verein – obwohl er sein Traineramt bei der ersten Mannschaft abgibt – im Nachwuchs erhalten bleiben, als «Leadcoach» der gesamten Juniorenabteilung.

Interimistisch wird der bisherige Assistent Andy Ritsch den Job an der Bande des Erstligisten übernehmen. Derweil man sich im Hintergrund auf die Suche nach einem neuen Chef machen muss.