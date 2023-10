Klatsche für HCD Ladies, Prättigau-Herrschaft bleibt ungeschlagen

HCD Ladies mit Kanterniederlage

In den letzten beiden Winter gab es an ihnen kein Vorbeikommen. Sowohl 2022 und 2023 holten sich die Frauen der ZSC Lions den Schweizermeistertitel in der Women's League. Für die HCD Ladies kommt es am Wochenende zum ersten Kräftemessen mit dem Branchenprimus. Es endet in einer Kanterniederlage. 0:6 heisst es am Ende. Die Davoserinnen erleben dabei einen veritablen Fehlstart. Nach 56 Sekunden liegt die Scheibe bereits ein erstes Mal im Netz. Nach knapp drei Minuten steht es bereits 0:2. Immerhin: Bis zur zweiten Pause kommt nur ein weiterer Gegentreffer dazu. Im Schlussdrittel gibts dann nochmals drei Tore obendrauf, wobei ZSC-Stürmerin Sinja Leemann ihre Treffer 2 und 3 an diesem Abend macht.

Am Samstag gewinnen die HCD Ladies mit 4:2 gegen Fribourg-Gottéron, wobei die Davoserinnen in den letzten 21 Minuten einen 0:2-Rückstand drehen. In der Tabelle liegt Davos nach acht Partien auf Rang 4.