Josh Holden: So tickt der neue Chef an der HCD-Bande

Holden war aber vor allem auch ein sehr guter Eishockeyspieler. Ein Spieler mit einem riesigen Willen, einer grossen Leidenschaft und dem sechsten Sinn für Skorerpunkte. Oft sind die am meisten polarisierenden Spieler jene, die auch die Besten sind. HCD-Legende Reto von Arx war ebenfalls einer, der von den gegnerischen Fans immer wieder mit Schmähgesängen eingedeckt wurde. Gegen Ende seiner Karriere hat es Holden geschafft, seine Aggressivität zu kanalisieren und stattdessen in noch mehr Tore und Vorlagen umzumünzen, wie er einst in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte. «Frustration kann einen Eishockeyspieler kaputt machen. Ich habe dank mentalem Training gelernt, mich nicht mehr so leicht frustrieren zu lassen, von der Art und Weise, wie das Spiel verläuft, von den Schiedsrichtern oder den Zuschauern», sagte der Schweiz-Kanadier da.

Ein neuer Josh Holden für den HCD

Nach seiner Aktivkarriere wechselte Holden die Seiten und startete direkt in seine Trainerkarriere. Er wurde Assistent der 1. Mannschaft des EVZ und arbeitete auch im Trainergespann der EVZ Academy in der Swiss League mit. In den letzten beiden Jahren wurde er mit den Zentralschweizern Meister. Der Trainer Josh Holden hat mit dem Spieler Josh Holden nicht mehr viel zu tun. In einem Interview mit dem «Blick» gestand er, dass er zu Beginn etwas Angst davor hatte, seine Emotionen auf der Spielerbank nicht kontrollieren zu können. Er habe einen «neuen» Josh Holden kreieren müssen.

Nun nimmt dieser «neue» Josh Holden beim HC Davos nach fünf Lehrjahren unter dem Erfolgscoach Dan Tangnes, der ihn auf dem Weg zu einem Headcoaching-Posten unterstützt hat, eine neue Rolle ein. Als Trainer will Holden inspirierend für seine Spieler sein, sie weiterbringen und entwickeln. Es wird spannend sein zu sehen, welches Eishockey Holden in Davos spielen lassen will. Holden ist kanadisch geprägt, hat aber in den letzten Jahren den Erfolg des skandinavischen Eishockeys hautnah miterlebt. Obwohl er keine Headcoaching-Erfahrung hat, könnte das Experiment mit Holden eine Erfolgsgeschichte werden. Die Voraussetzungen dafür sind gut.