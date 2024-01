Huch, was macht da Ex-NHL-Superstar Joe Thornton beim EHC Chur?

Der Mittwoch ist Cup-Tag im Schweizer Eishockey. Genauer: Qualifikation für den Cup-Wettbewerb der nächsten Saison.

Die beiden MyHockey-League-Teams Chur und Arosa erledigen ihre Aufgaben souverän. Chur gewinnt beim Drittligisten Eisbären St. Gallen gleich mit 12:0. Lars Frei zeichnet sich als Dreifachtorschütze aus. Ob da die spezielle Motivation in der Garderobe mitgeholfen hat? Niemand geringeres als Ex-NHL-Star Joe Thornton besuchte die Churer in der Garderobe. Der 44-Jährige spielte einst mit dem Churer Trainerduo Reto und Jan von Arx bei Davos zusammen. Als General Manager des Team Canada war er zuletzt am Spengler Cup.