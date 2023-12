HCD-Trainer Holden vor Auftakt: «Hoffe, ich werde diesmal nicht ausgepfiffen»

Josh Holden muss schmunzeln, als er die Liste in seinem Kopf durchgeht. John Tavares, Jason Spezza, Patrice Bergeron, Tylor Seguin. «Und irgendwie wurde ich auch noch nominiert», sagt Holden. Und er sagt es so, als würde er noch heute, über zehn Jahre später darüber staunen, Teil des Team Canada gewesen zu sein, das 2012 den Spengler Cup gewonnen hatte. Nicht irgendein Team Canada. Nein, das Team Canada. Kaum einmal war die kanadische Auswahl in der Altjahreswoche so stark besetzt wie 2012, als der Lockout in der NHL die Stars nach Europa trieb.