HCD-Spielerin Stefanie Wetli: «Ich wünsche mir, dass viele Zuschauer kommen»

Den zweiten von drei Beiträgen zu Frauenteams in von Männern dominierten Sportarten gibt es heute ab 18 Uhr auf TV Südostschweiz.

Im September startet die höchste Schweizer Eishockeyliga der Frauen, die Women's League, in die Saison. Mit dabei sind zum ersten Mal auch die HC Davos Ladies. Mit der Übernahme der Thurgau Indian Ladies wagte der Schweizer Rekordmeister im Frühjahr den Sprung ins Frauen-Eishockey. In Davos können die Spielerinnen unter anderem von der vorhandenen Infrastruktur profitieren. Damit sie, wie die Männer, irgendwann auch ihren Lebensunterhalt von ihrem Sport bestreiten können, ist es aber noch ein weiter Weg. Wichtig ist vor allem, die öffentliche Sichtbarkeit zu steigern. Spielerin Stefanie Wetli hofft jedenfalls auf viele Zuschauer: «Ich wünsche mir, dass viele Leute kommen, weil es ist ein attraktiver Sport ist.»