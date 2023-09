HCD Ladies siegen doppelt, Chur einfach – Arosa verliert

HCD Ladies siegen doppelt

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Lugano Ladies – zusammen mit dem ZSC – DAS Team im Schweizer Frauen-Eishockey. In den vergangenen Wochen gings bei den Tessinern aber drunter und drüber. Eine Präsidentin, die wegen finanziellen Undurchsichtigkeiten im Gefängnis landete. Ein Exodus an Spielerinnen. Gerüchte, wonach sich das Team gar zurückziehen muss. Gegen dieses Team also spielten die HCD Ladies an diesem Wochenende zwei Mal – und siegten zwei Mal völlig ungefährdet. Am Samstag gibts ein 6:1, am Sonntag ein 5:1. Damit liegen die Bündnerinnen plötzlich auf Rang 2 der Tabelle. Allerdings: Sie haben mehr Partien bestritten als alle anderen Teams in der Liga.